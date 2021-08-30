Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NPZ 76 plakalı otomobil, Suruç ilçesinin 11 Nisan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

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