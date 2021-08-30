Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NPZ 76 plakalı otomobil, Suruç ilçesinin 11 Nisan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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