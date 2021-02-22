Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Osman Karak yönetimindeki 63 SA 577 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa karayolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine (34), Ravzanur (1), Zeynep (2) ve Mahmut Karak (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika