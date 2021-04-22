Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Abdurrahman Canlı idaresindeki 33 FN 999 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Aziz Canlı, Ahmet Bingül, Vahap Balcı ve İbrahim Halil Canlı yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vahap Balcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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