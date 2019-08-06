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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

50 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Koç (27) idaresindeki 34 VL 9186 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 16'ncı kilometresi, Karahisar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Koç ile otomobilde bulunan Ferhat Çalı (22), Mehmet Emin Yeşiltaş (20), Edip Ekinci (32), Serdal Kartal (22) ile Bekir Açık (29) yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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