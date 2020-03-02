Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Serkant Özceylan (44) idaresindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, Karacadağ Kayak Merkezi yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Bahar (37), Zehra (23), Fatime (11), Senanur (9) ve Sudenaz Özceylan (5) yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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