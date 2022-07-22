ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI

22.07.2022 15:13
ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Eyüp Başak yönetimindeki 19 TL 141 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Viranşehir, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI - Son Dakika

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