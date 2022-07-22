Darbedilince diplomasını yırtan doktor: Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler

Kaynak: DHA

Viranşehir, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI - Son Dakika

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