Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Sepetli Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Sepetli Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobil, yolun karşsına geçmeye çalışan sepetli motosiklete çarptı, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Sepetli Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobil, yolun karşsına geçmeye çalışan sepetli motosiklete çarptı, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Aligör Mahalle'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 DR 9122 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen ve sürücüsü öğrenilmeyen sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan 2 kişi yola savuruldu. Yaralılar kazayı görenlerin ihbari ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise caddedeki işyerine ait güvenlik kamarasına yansıdı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:12 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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