Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Yaralı

43 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralıŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Reşat Koç, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Reşat Koç yönetimindeki 63 E 1295 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil suda ters dönerek durabilirken, sürücü Koç ise yaralandı. Kazayı görenler Koç'u sudan çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:25 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 22:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]