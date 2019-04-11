Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralıŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:25 Kaynak: DHA
'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Reşat Koç, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale
yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Reşat Koç yönetimindeki 63 E 1295 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil suda ters dönerek durabilirken, sürücü Koç ise yaralandı. Kazayı görenler Koç'u sudan çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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