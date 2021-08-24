Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekicinin çarptığı otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim N. idaresindeki 47 MH 084 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 101. kilometresinde plakası tespit edilemeyen bir çekicinin yandan çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Gurbet M. ve Gülnaz N. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, çekicinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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