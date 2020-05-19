Şanlıurfa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, önündeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, önündeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Birecik yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Turan yönetimindeki 13 AAE 983 plakalı otomobil, önündeki H.K.'nin kullandığı 42 BSE plakalı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Ramazan Turan yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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