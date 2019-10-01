Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

51 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenmeyen 01 SK 986 plakalı otomobil, 31 ACD 372 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı kocasına özenip sinema filmi çekti
Tayvan'da çöken köprü tankeri uçurarak yangına neden oldu, o anlar saniye saniye kaydedildi Arnavutköy'de kimyasal yüklü bidonlar yola saçıldı! Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'e iki kadın hastasına cinsel saldırı suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:38:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]