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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil tırla çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil tırla çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil tırla çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Suat Yağcı idaresindeki 41 VH 224 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 59. kilometresinde Celal Kısa yönetimindeki 34 BC 2412 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Recep, Buket, Sedef ve Ayşe Kınıcı ile Defne ve Duru Yağcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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