Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobil tırla çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Şanlıurfa'da otomobil tırla çarpıştı: 7 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Suat Yağcı idaresindeki 41 VH 224 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 59. kilometresinde Celal Kısa yönetimindeki 34 BC 2412 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Recep, Buket, Sedef ve Ayşe Kınıcı ile Defne ve Duru Yağcı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim