Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Yayalara Çarptı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Yayalara Çarptı: 4 Yaralı

25 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Yayalara Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Uçaksavar Kavşağı'nda Halil Y. yönetimindeki 45 YA 7961 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen anne ve 2 çocuğu ile önlerinde yürüyen kişiye çarptı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Haliliye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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