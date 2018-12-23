Şanlıurfa'da Otomobil Yayalara Çarptı: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı. Merkez Haliliye
ilçesindeki Uçaksavar Kavşağı'nda Halil Y. yönetimindeki 45 YA 7961 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen anne ve 2 çocuğu ile önlerinde yürüyen kişiye çarptı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:58 Kaynak: AA
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