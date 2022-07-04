Son dakika haberleri: Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 21 AAU 121 plakalı Citroen marka otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada, sürücü ile birlikte kaldırımda yürüyen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan ile Balıklıgöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Yayalara çarptıktan sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü, iddiaya göre yaralı olarak bölgeden kaçtı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.