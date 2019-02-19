Şanlıurfa'da Otomobilde 57 Kilo Esrara Ele Geçirildi
1 saat önce
ŞANLIURFA'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde yapılan aramada 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde yapılan aramada 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep
yolunda oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Uygulama noktasına gelen ve plakası bilinmeyen otomobilin sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada 57 kilo 500 gram esrar geçirildi. Esrara el koyan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:49 Kaynak: DHA
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