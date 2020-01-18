Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı

17 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, patlayıcı bulunan otomobilin imha edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha yakalandı.

Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, patlayıcı bulunan otomobilin imha edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha yakalandı.

Dün akşam Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunda durdurulan ve içinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobille ilgili soruşturmayı genişleten polis ekipleri, sürücü M.M'nin ardından Şanlıurfa'da 8 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonla 8 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Gözaltında bulunan 9 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda durdurulan otomobilde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunmuş, güvenlik önlemleri altında araç kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmişti.

Şanlıurfa, Adıyaman, Bozova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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