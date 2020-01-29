Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili yakalanan 11 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili yakalanan 11 şüpheli adliyede - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili yakalanan 11 şüpheli adliyede

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobilde 20 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobilde 20 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunda bir otomobilde patlayıcı bulunmasının ardından gözaltına alınan 3'ü kadın 11 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Ocak'ta Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda durdurulan otomobilde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunmuş, güvenlik önlemleri altında araç kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmişti.

Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili yakalanan 11 şüpheli adliyede

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Adıyaman, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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