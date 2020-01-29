Şanlıurfa'da otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobilde 20 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunda bir otomobilde patlayıcı bulunmasının ardından gözaltına alınan 3'ü kadın 11 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.



Şüphelilerden 9'u savcılık tarafından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan F. A. ile M.M, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Ocak'ta Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda durdurulan otomobilde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunmuş, güvenlik önlemleri altında araç, içindekilerle kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmişti.