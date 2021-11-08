Şanlıurfa'da otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu - Son Dakika

Keklikler, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, E.G. hakkında 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

E.G'ye ait araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 6 kınalı ve 5 kum kekliği bulundu.

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz