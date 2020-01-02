Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Şani Efendi Caddesi'nde iki kişinin bulunduğu 63 HH 933 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda otomobildeki kardeşler İbrahim (45) ve Mikail Deniz yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden İbrahim Deniz, kurtarılamadı.

Mikail Deniz'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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