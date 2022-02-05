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Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

05.02.2022 23:36
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Başören Mahallesi yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen 06 BD 0604 plakalı otomobil, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda 34 plakalı otomobilde bulunan Murat Yılmaz (52) ile İbrahim Kızılok (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta 06 BD 0604 plakalı otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

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Diyarbakır, Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
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