Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü
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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

1 saat önce

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
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Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
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