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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

10 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü Otomobildeki 3 kişi silahla vurularak öldürüldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

Otomobildeki 3 kişi silahla vurularak öldürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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