Şanlıurfa'da otomobiline çapraz ateş açılan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobiline çapraz ateş açılan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

24.05.2023 22:11

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobili çapraz ateşle taranan güvenlik korucusu Raşit Kaya hayatını kaybetti. Kaya'nın 24 gün önce de uzun namlulu tüfekle otomobiline ateş açıldığı ve bu saldırıdan yara almadığı öğrenildi.

Viranşehir'in Mimar Sinan Caddesi'nde gerçekleşen olay akşam saatlerinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Raşit Kaya otomobiliyle seyir halindeyken, iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek otomatik silahlarla ateş açıldı. Çapraz ateş sonucu vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği Kaya için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine geçen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelmesinin ardından güvenlik korucusu Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın ölümüne neden olan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

24 GÜN ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Raşit Kaya'nın, 24 gün önce de Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Kaya yara almadan kurtulurken, yanında bulunan bir kişi ise yaralandı.

Kaynak: DHA
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Raşit Kaya, Viranşehir, Mimar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobiline çapraz ateş açılan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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