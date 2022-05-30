Şanlıurfa'da otomobilin bagajında bulunan yavru ceylan korumaya alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobilin bagajında bulunan yavru ceylan korumaya alındı

30.05.2022 11:27
Şanlıurfa'da otomobilin bagajında bulunan yavru ceylan korumaya alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan yavru ceylan koruma altına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan yavru ceylan koruma altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilin bagajında yavru ceylan olduğu tespit edildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan yavru ceylan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç içerisinde bulunan 2 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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