Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 DR 689 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Hasan Oğuz'a (15) çarptı.
Ağır yaralanan Oğuz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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