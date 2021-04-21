Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 63 HY 687 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde evlerinin önündeki sokakta oynayan 4 yaşındaki Hiranur Beşaltı'ya çarptı.

Şanlıurfa 'da sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

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