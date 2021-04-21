Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 63 HY 687 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde evlerinin önündeki sokakta oynayan 4 yaşındaki Hiranur Beşaltı'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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