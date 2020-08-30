Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Sadık öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, annesinin elini bırakarak, yola çıkan Sadık Can Açıkgözoğlu (4), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Suruç- Şanlıurfa yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şıvan D. yönetimindeki 63 PV 148 plakalı otomobil, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada annesinin elini bırakıp, yola kaçan Sadık Can Açıkgözoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuğu görenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Açıkgözoğlu'nu ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Sadık Açıkgözoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.