Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil, Bozova- Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Güler'e çarptı.

Ağır yaralanan Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Güler'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sürücü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahmut Güler, Şanlıurfa, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okan Bayülgen, evde çocuklarıyla oynayan babalara sert çıktı: Gerzek!
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:54:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]