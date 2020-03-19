Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki M.P'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.