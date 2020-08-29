Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Şıvan D. yönetimindeki 63 PV 148 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun Ezgil Mahallesi mevkisinde ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada annesinin elini bırakıp yola kaçan 4 yaşındaki Sadık Can Açıkgözoğlu'na çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Açıkgözoğlu kurtarılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 23:03 - Kaynak: AA
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