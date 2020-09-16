Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 63 ZV 480 plakalı otomobil, Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İshak Samur'a (2) çarptı.
Ağır yaralanan Samur, yakınları tarafından götürüldüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İ.D. ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:15 - Kaynak: AA
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