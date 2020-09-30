Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti.
İ.T yönetimindeki 63 ZV 480 plakalı otomobil, Viranşehir- Mardin kara yolunun 5. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Olcay'a (26) çarptı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.T, durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.
Ağır yaralanan Olcay, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:33 - Kaynak: AA
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