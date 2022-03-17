Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat işçisi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesindeki Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Bir inşaatta çalışan Hamit Bingöl (42) yolun karşısına geçmek isterken İ.K. yönetimindeki 42 VR 386 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA