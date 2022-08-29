Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

29.08.2022 11:30

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Gürcistan plakalı otomobil, 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan, ismi henüz belirlenemeyen kadın ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Gürcistan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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