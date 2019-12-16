Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a (84), otomobil çarptı.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a (84), otomobil çarptı. Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Bahçelievler Mahallesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a çarptı. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Özkan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, polis kazaya yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı


Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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