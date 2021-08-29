Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Senem Başkaldıran'a (44), sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 63 K 7792 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Başkaldıran, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Başkaldıran, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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