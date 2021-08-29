Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Başkaldıran, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Başkaldıran, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Senem Başkaldıran'a (44), sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 63 K 7792 plakalı otomobil çarptı.

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