Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 01 VJ 796 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Güneş'e (5) çarptı. Yaralanan Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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