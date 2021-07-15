Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 01 VJ 796 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Güneş 'e (5) çarptı. Yaralanan Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa 'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Zabıta memuru, vatandaşın uyarısı üzerine kendisine ceza yazdı

Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı

"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti