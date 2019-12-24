Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

7 saat önce

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Yardımcı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Doğan'a (47) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Doğan, yolun kenarına düştü.

Ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hüseyin Doğan, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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