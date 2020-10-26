Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun merkez Karaköprü ilçesi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Tutluoğlu'na (75) henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Tutluoğlu'nun kazada hayatını kaybettiğini belirledi.

Tutluoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.