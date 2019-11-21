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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı öğrenci öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı öğrenci öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Yerleşkesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Yahya Aygün'e (24) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Aygün, 112 Acil Servis ekibince HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

HRÜ, Aygün için taziye mesajı yayımladı.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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