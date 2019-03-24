Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Suriyeli Çocuk Öldü
45 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 63 DZ 875 plakalı otomobil, Adnan Menderes
Mahallesi'nde sokakta oynayan Suriyeli Beyyan Şegman'a (10) çarptı.
Ağır yaralanan Şegman, 112 Acil Servis
ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şegman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:38 Kaynak: AA
Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı
Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı
15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor