Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Suriyeli Öldü
2 saat önce
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, otomobilin çarptığı Suriyeli hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, otomobilin çarptığı Suriyeli hayatını kaybetti.
Harran Kapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Seyit Muhsin'e (22) henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan ve çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Muhsin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:03 Kaynak: AA
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