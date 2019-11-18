Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Yavuklu'ya (40) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Yavuklu'nun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.