Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
6 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Yavuklu'ya (40) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Yavuklu'nun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi