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Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

28.11.2021 18:37
Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.C.A idaresindeki 35 FK 626 plakalı otomobil, Viranşehir- Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Ş. (25) müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diyarbakır, Viranşehir, Şanlıurfa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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