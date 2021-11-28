Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
M.C.A idaresindeki 35 FK 626 plakalı otomobil, Viranşehir- Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Ş. (25) müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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