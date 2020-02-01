Şanlıurfa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Mızar Caddesi'nde devrildi.

Otomobilin devrilme anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürücünün kaza sonrası şok geçirmesi, araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı yer alıyor.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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