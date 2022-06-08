ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında

08.06.2022 17:09

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Z.T'nin (33) kullandığı 13 AAH 521 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolu 40'ıncı kilometresi Karakeçi Mahallesi yakınlarında kontrol çıktı. Yol kenarındaki bir evin çitle çevrili bahçesine giren otomobil, devrilerek ters döndü.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki E.T. (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı mahalledeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin çitleri aşarak bahçeye girdikten sonra devrilme anları yer alıyor.

ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı ŞANLIURFA - Otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement