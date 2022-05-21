Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada

21.05.2022 13:20

- Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Mevlana Celaldin-i Rumi Bulvarında meydana geldi. Seyir halindeki 06 CKA 759 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan S.C. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.C. yaralandı. Kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla metrelerce yola savrulan yaralının yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan S.C. tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada
Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada
Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada
Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada - Son Dakika


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