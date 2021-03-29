Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen otomobili ve ona öncülük eden aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada LPG tankına gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba

Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm

TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var

Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı