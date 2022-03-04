Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 11 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, "Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" kapsamında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, LPG deposu içerisine gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.